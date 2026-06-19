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Общество

Москвичи смогут узнать о памятниках архитектуры столицы

Москвовед Усольцев: новый раздел «Мосфото» поможет увидеть, как менялась Москва
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

На платформе «Мосфото» появился новый раздел «Культурное наследие», в котором можно будет узнать о памятниках архитектуры столицы, сообщил агентству городских новостей «Москва» москвовед, ведущий видеоблога Moscowwalks Александр Усольцев.

Он отметил, что за последние годы Москва заметно преобразилась.

«Многие объекты культурного наследия отреставрированы, фасады стали настоящим украшением московских улиц. Жители все чаще выбирают для себя прогулки по нашему любимому городу, обращая внимание на подлинные архитектурные элементы и уникальный облик исторических зданий», — сказал он.

По его мнению, новый раздел «Культурное наследие» вызовет интерес у москвичей.

«В разделе собраны архивные и современные фотографии, исторические факты и информация о проведенных работах. Это дополнительный источник информации, которым я и сам с удовольствием буду пользоваться», — сказал он.

Отмечается, что в первую версию раздела вошли строения, реставрация которых завершилась в 2025 году. Среди них архитектурный памятник из Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское», подлинный деревянный дворец конца XVIII века – Египетский павильон усадьбы «Останкино», павильон «Ванный домик» усадьбы «Кузьминки» и другие.

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