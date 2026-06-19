В Уфе неизвестная пыталась похитить из коляски чужого ребенка

В Уфе женщина пыталась похитить годовалую девочку на глазах у ее матери

В Уфе женщина пыталась похитить годовалую девочку из коляски в центре города, передает Telegram-канал «112».

Ляйсан, мать пострадавшей, рассказала, что шла со двумя дочками по улице, когда их начала преследовать незнакомка. Затем она пыталась выхватить коляску с младшей дочкой и утверждала, что это ее дети.

Мимо проходил мужчина, который помог Ляйсан вернуться на территорию закрытого ЖК, однако, как оказалось, у преследовательницы тоже есть ключи, и она спокойно зашла во двор.

«Он похож на моего ребенка, я попросила показать мне его. Мне не нужны ее дети, я своих хочу спасти», — позже заявила злоумышленница.

Прохожий, к которому обратилась за помощью Ляйсан, вызвал охрану, после чего она смогла уйти с детьми в безопасное место.

Узнав о деталях инцидента, сотрудники полиции заявили пострадавшей, что состава преступления здесь нет.

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