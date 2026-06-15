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Общество

Супруги отчаялись после 10 лет бесплодия и похитили трехлетнего ребенка

В Индии бездетную пару арестовали за похищение трехлетнего ребенка
Shutterstock

В Индии арестовали бездетную пару по подозрению в похищении ребенка. Об этом пишет Times of India.

Трехлетняя девочка по имени Африн пропала 26 мая, когда ходила с родителями за покупками на рынок в Джамшедпуре. Ее отец сразу обратился в местный полицейский участок. Следователи просмотрели записи с почти 50 камер видеонаблюдения в этом районе и допросили свидетелей.

Во вторник, 9 июня, след привел полицейских в деревню Пусти, которая расположена примерно в 80 км от Джамшедпура. Там правоохранители нашли ребенка и арестовали бездетную пару.

Обвиняемые — 42-летний Абдул Джасим и его жена, 30-летняя Афсана Бегум. Во время допроса они признались, что последние 10 лет пытались завести ребенка, но узнали, что бесплодны, и решили похитить девочку во время суматохи на рынке.

После формальностей Африн воссоединилась с родителями. Похитителей заключили под стражу.

Ранее пьяная пара избила и похитила ребенка с пляжа в Воронежской области.

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