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Общество

Военкор заявил, что Россия наносит гораздо больше ударов по Украине, чем их публикуют

Военкор Коц: Россия наносит ВСУ намного больший урон, чем они нам
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия наносит Украине гораздо больше ударов, чем публикуют в сети, заявил в интервью программе «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ» военкор, член Совета по правам человека Александр Коц.

Он отметил, что в сети мало кадров горящих на Украине объектов, потому что там ведется жесткое уголовное преследование за публикацию.

«Мы не можем снимать то, что происходит на Украине, а сами украинцы могут попасть под уголовную статью, если будут массово выкладывать результаты наших ударов, там жесткая цензура», — сказал он.

Коц добавил, что Россия наносит ВСУ намного больший урон, чем они.

«Убытки от ударов по железной дороге исчисляются миллиардами. Мы перенацелили свою работу на тягу – начали конкретно выбивать локомотивы. Кто-из из украинских чиновников сказал, что со второй половины 2025 года пострадало более 300 локомотивов. Износ локомотивов у Украины очень серьезный – им по 40-50 лет, восстановить многие просто невозможно», — рассказал военкор.

Также Коц отметил, что Россия серьезно бьет по портам ВСУ.

«Ударили по экспорту масла, железной руды Украины и зерна ( с 6 млн тонн до 4 млн тонн в месяц)», — сказал Коц.

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