Врачи провели 12-часовую операцию по разделению сиамских близняшек, сросшихся черепами

Хирурги в Абу-Даби успешно разделили сиамских близнецов, которые были сращены черепами с рождения, пишет Daily Mail.

Операция была проведена для 19-месячных сестер Мерси и Гуднесс из Нигерии. У девочек была редкая форма сиамского сращения, известной как краниопагия, при которой близнецы соединены костями черепа, кровеносными сосудами и иногда тканями мозга.

Возглавил хирургическую команду детский нейрохирург профессор Нур уль Овасе Джилани из лондонской больницы Great Ormond Street. Вместе с ним над проектом работали специалисты из Великобритании, ОАЭ, Бразилии и Нигерии.

Подготовка к разделению заняла несколько месяцев. Врачи использовали трехмерное моделирование, виртуальную реальность и технологии искусственного интеллекта для создания точной карты кровеносных сосудов и структур мозга обеих девочек.

Полное лечение продолжалось более четырех месяцев и включало четыре отдельных хирургических этапа. В общей сложности врачи провели свыше 40 часов в операционной. Финальная операция длилась около 12 часов. Ее сложность заключалась в том, что близнецы имели общие кровеносные сосуды и участки тканей, что значительно повышало риск тяжелых осложнений.

Для успешного восстановления хирурги заранее установили специальные расширители под кожу головы девочек. Это позволило создать достаточный запас тканей и избежать пересадки кожи после разделения. По словам медиков, операция стала одной из самых сложных в их практике. После завершения лечения обе девочки полностью восстановились и уже вернулись домой вместе с родителями.

Ранее в Австралии врачи разделили сиамских близнецов, но одного из них не спасли.