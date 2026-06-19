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Общество

Россиянам объяснили, как избежать образования тромбов в полете

Врач Воробьев: избежать тромбов при авиаперелете поможет небольшая разминка
BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Снизить риски образования тромбов во время полета на самолете поможет потребление достаточного количества жидкости, небольшая разминка и некоторые лекарственные препараты. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

«Тромбы при перелете могут возникнуть очень у многих. В группе риска в первую очередь пожилые люди. А также люди с заболеванием вен ног (варикоз, тромбофлебит), беременные и женщины, принимающие гормональные контрацептивы. Причем гормональные контрацептивы дают очень большой прирост риска в первые месяцы приема», — предупредил специалист.

Для того чтобы избежать образования тромбов врач призвал пить жидкости. Это особенно важно, поскольку воздух в салоне самолета особенно сухой, а его поток постоянно обдувает пассажира, из-за чего организм обезвоживается и высушивается.

По словам эксперта, во время полета также необходимо двигаться. Рекомендуется ходить и делать разминку для ног.

Помимо этого, перед полетом можно принять препараты, которые улучшают вензоный кровоток. Такие средства способны снизить риск тромбозов благодаря содержанию флавоноидов и диосмина.

Ранее нутрициолог объяснила, что нельзя есть перед перелетом.

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