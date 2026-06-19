Неравномерные поставки на отдельные АЗС назвали причиной временных перебоев с топливом

Топливный ажиотаж, охвативший ряд регионов страны, включая Ставропольский край, спровоцирован не реальным дефицитом бензина, а дисбалансом в поставках между участниками рынка, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его словам, «Роснефть» работает в штатном режиме и гарантирует стабильное снабжение, тогда как часть поставщиков сократили объемы или значительно повысили цены, переложив нагрузку на оставшиеся сети.

«Ситуация на рынке нефтепродуктов остается сложной, но далекой от кризисной. Мы видим, что компания «Роснефть», как подтвердил сегодня глава компании Игорь Сечин, полностью обеспечивает топливом собственные заправки и выполняет обязательства перед социальными учреждениями и аграриями», — отметил Андрианов.

Андрианов отметил, что отдельные участники рынка сокращают объемы поставок, создавая тем самым видимость общего дефицита.

Эксперт привел в пример ситуацию в Ставропольском крае, где АЗС крупной сети прекратили продажу, а на остальных сразу же выстроились очереди.

«Когда один из крупных игроков снижает поставки, вся нагрузка перераспределяется на другие сети, что в условиях высокого сезонного спроса, полевых работ и ажиотажа, подогреваемого слухами, приводит к локальным перебоям», — пояснил Андрианов.

Водители бензовозов подтверждают, что нефтебазы работают в штатном режиме, а топливо есть, как сообщают региональные СМИ.

Андрианов добавил, что одна компания не может работать за всех и обеспечивать топливом всех.

«Есть планы продаж, есть месячные запланированные объемы. Думаю, «Роснефть» определенно будет наращивать объемы и пытаться решить проблемы, которые образовались из-за действий других поставщиков», — сказал Андрианов.