В парках Москвы появились навигационные арт-объекты о фестивалях

Компания «Афиша» совместно с «Парками Москвы» и проектом «Лето в Москве» установила в столице навигационные столбы, которые помогут узнать о фестивалях России, сообщает пресс-служба компании.

Арт-объекты разместили в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Коломенское» и ПКиО «Сокольники».

На столбах перечислены названия 11 крупных фестивалей России и указано расстояние до города их проведения.

Также внизу указан QR-код, который ведет на сайт «Афиши». Кроме того, на каждом столбе установлен счетчик, который показывает, сколько фестивалей еще можно посетить до конца сезона.

В компании отметили, что на ключевых фестивалях появятся почтовые ящики, с помощью которых можно будет бесплатно отправить открытку.