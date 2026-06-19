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Общество

Мать, совращавшую приемных детей, сдал полиции ее бывший муж

В США опекун насиловала приемного сына
Police Department

В Вашингтон арестована 35-летняя женщина, которая обвиняется в совращении и изнасиловании приемных сыновей. Об этом сообщает New York Post.

В полицию о преступлениях американки сообщил ее бывший муж, он передал правоохранителям непристойную переписку женщины с приемными сыновьями. Сторона обвинения утверждает, что женщина впервые вступила в связь с подростком в декабре 2025 года, когда ему было 17 лет.

Сначала женщина отрицала обвинения, но после предъявления переписки призналась, что вступила в интимную связь с одним из подростков в феврале, уже после того, как ему исполнилось 18 лет. Ей предъявлены обвинения в двух случаях инцеста и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего. В случае признания виновной опекунше грозит до 20 лет тюремного заключения.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

Ранее школьная учительница два года насиловала подростка.

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