Певицу в Иране приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба

Daily Mail: в Иране певица выступила без хиджаба и получит 74 удара плетью

Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью после выступления без хиджаба, пишет Daily Mail.

Парасту Ахмади оказалась в центре громкого судебного разбирательства после того, как провела онлайн-концерт без соблюдения обязательных для женщин правил одежды. Она появилась на сцене без хиджаба и в черном платье без рукавов.

Запись концерта была опубликована на YouTube и быстро набрала миллионы просмотров. Вскоре после публикации Ахмади и участники ее музыкальной группы были задержаны и допрошены властями.

Позже против артистки было возбуждено официальное дело. Согласно сообщениям СМИ, суд признал ее виновной в нарушении действующих ограничений и назначил наказание в виде 74 ударов плетью. Кроме того, певице запретили заниматься творческой деятельностью и покидать страну в течение двух лет.

Ранее в Индонезии пара получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и распитие алкоголя.