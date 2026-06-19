Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Арестован экс-работник детдома, которого обвинили в сексуальном насилии над воспитанницами

В Ставрополье арестовали экс-работника детдома, обвиненного в насилии

В Ставрополье избрали меру пресечения экс-работнику детдома, которого воспитанницы обвинили в сексуальном насилии. Об том сообщает СУ СК России по региону.

Ессентукский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время расследования он будет находиться под арестом.

64-летнего бывшего воспитателя детского дома в городе Ессентуки заподозрили в сексуальном насилии над воспитанницами. Девушки рассказали, что мужчина домогался их больше 10 лет назад — в 2012-2016 годах. Он просил никому не говорить о происходящем, поэтому жертвы долго скрывали факт насилия. Узнав о произошедшем, следователи незамедлительно возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.

Ранее концертмейстера из Екатеринбурга отдали под суд за растление малолетних.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!