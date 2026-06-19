Арестован экс-работник детдома, которого обвинили в сексуальном насилии над воспитанницами

В Ставрополье избрали меру пресечения экс-работнику детдома, которого воспитанницы обвинили в сексуальном насилии. Об том сообщает СУ СК России по региону.

Ессентукский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время расследования он будет находиться под арестом.

64-летнего бывшего воспитателя детского дома в городе Ессентуки заподозрили в сексуальном насилии над воспитанницами. Девушки рассказали, что мужчина домогался их больше 10 лет назад — в 2012-2016 годах. Он просил никому не говорить о происходящем, поэтому жертвы долго скрывали факт насилия. Узнав о произошедшем, следователи незамедлительно возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.

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