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Общество

В «СберИнвестициях» рассказали, где в России больше всего копят

«СберИнвестиции»: жители Москвы и Петербурга активно инвестируют в Сбере
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара активнее всех в России копят и инвестируют в Сбере, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что жители Екатеринбурга поставили рекорд по росту вложений в сберегательные инструменты.

Всего с начала 2026 года москвичи направили 25 млрд рублей через программу долгосрочных сбережений и полисы накопительного страхования жизни.

Также, по итогам 5 месяцев 2026 года, москвичи оказались самыми активными инвесторами. Всего жители Москвы направили почти 166 млрд рублей в самостоятельные и готовые инвестиционные решения.

Кроме того, жители столицы стали лидерами по росту интереса к инвестициям (количество инвестиций увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом).

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