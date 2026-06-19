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Общество

Россиянка систематически избивала двухмесячную дочь и получила девять лет колонии

В Карелии осудили мать, систематически избивавшую двухмесячную дочь
Shutterstock/FOTODOM

В Карелии вынесли приговор 26-летней женщине, которая систематически избивала свою двухмесячную дочь. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Все происходило в период с апреля по июнь прошлого года. Женщину раздражал плач младенца и она нанесла девочке не менее двух ударов рукой — ребенок получил тяжкий вред здоровью. Кроме того, четыре раза она причиняла дочери вред здоровью средней тяжести.

Таким образом, под видом воспитания мать подвергала девочку жестокому обращению и физическим страданиям. Петрозаводский городской суд признал ее виновной по ст. 156 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Ей назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Также она выплатит компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее женщина избила и с размаха пнула чужого ребенка на российской детской площадке.

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