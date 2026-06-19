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Общество

Глава МВД сообщил о тревожной статистике среди осужденных

МВД: каждый седьмой осужденный в России имел психические расстройства
Shutterstock

Практически каждый седьмой осужденный, находившийся в местах лишения свободы в 2025 году, имел диагнозы, связанные с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления наркотиков. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на видео, опубликованном в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк на платформе «Макс».

По словам Колокольцева, такая ситуация создает дополнительную нагрузку на пенитенциарную систему. Помимо выполнения основных задач, учреждениям приходится организовывать наркологическую помощь осужденным и проводить масштабную мотивационную работу с ними.

Министр также сообщил, что после освобождения осужденных, не завершивших курс лечения, обеспечивается преемственность диспансерного наблюдения. Для этого профильные медицинские учреждения получают информацию об их освобождении.

Кроме того, Колокольцев отметил, что в настоящее время вносятся изменения в ведомственную нормативную базу, регулирующую порядок передачи соответствующих сведений в органы здравоохранения.

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