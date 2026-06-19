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Общество

В ХМАО мужчина пытался поджечь квартиру приятеля из-за долга

В ХМАО мужчина пытался сжечь квартиру должника

Житель Лангепаса решил поджечь квартиру знакомого, который задолжал ему денег и не вернул. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

В середине мая в дежурную часть отдела полиции Лангепаса обратился 36-летний местный житель. Он заявил о попытке поджога его квартиры. Оперативники быстро установили личность злоумышленника, им оказался знакомый потерпевшего.

По данным полиции, мужчина пришел в подъезд многоквартирного дома на улице Ленина с канистрой бензина, подошел к входной двери и попытался ее поджечь. Поджигателя задержали, мотивом преступления он назвал денежный долг. Возбуждено уголовное дело о покушении на уничтожение чужого имущества, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин пытался расправиться с бывшей и устроил пожар ее в доме.

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