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Общество

В Удмуртии пенсионер выстрелил в мужчину, приняв его за бобра

В Удмуртии пенсионер выстрелил в лицо мужчине, перепутав его с бобром
Pavel Mikoska/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Удмуртии будут судить за случайный выстрел во время охоты, он по ошибке ранил в лицо 38-летнего мужчину. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел на плотине одного из водоемов Селтинского района. 69-летний пенсионер охотился на бобра, в какой-то момент он выстрелил в сторону неясно видимой цели и случайно попал в лицо 38-летнему мужчине.

Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении охотника возбудило уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до трех лет колонии.

До этого житель Кабардино-Балкарии открыл стрельбу из ружья во дворе и случайно ранил незнакомую девушку. Пострадавшая получила огнестрельное ранение лица и была доставлена в медицинское учреждение. Подозреваемого в хулиганстве задержали. Возбуждено уголовное дело

Ранее екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд.

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