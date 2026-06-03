ФСБ задержала волгоградца, подозреваемого в обмане родных военных РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда, которого подозревают в государственной измене и содействии украинским спецслужбам. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина помогал организовывать мошеннические схемы против родственников российских военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в ФСБ, 34-летний задержанный с 2023 года сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины. По версии следствия, за денежное вознаграждение он активировал российские SIM-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил, администрировал и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.

В ведомстве заявили, что эти SIM-карты использовались украинскими спецслужбами для мошеннических действий, в том числе против родственников российских военнослужащих. Записи телефонных разговоров с потерпевшими впоследствии публиковались в открытом украинском Telegram-канале, который используется Главным управлением разведки Минобороны Украины для информационных акций против России.

По информации спецслужбы, общий ущерб, причиненный гражданам в результате этих действий, составил около 300 млн рублей.

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье о государственной измене. Кроме того, следователи ОМВД России по Суровикинскому району региона возбудили дела по статьям о пособничестве преступлению и заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также ФСБ сообщила, что по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространявшихся с использованием активированных им SIM-карт, правоохранительные органы в нескольких регионах России возбудили 15 уголовных дел.

Ранее стало известно, как смартфоны со шпионским ПО попали в руки российских чиновников.