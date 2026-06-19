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Общество

Россиянина приговорили к 15 годам колонии за работу на разведку Украины

ФСБ: житель Рыбинска получил 15 лет колонии за передачу данных Украине
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Рыбинска Ярославской области приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене за сбор информации для военной разведки Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, Ярославский областной суд признал виновным гражданина России В.Н. Кравченко 1991 года рождения.

По данным ФСБ, осужденный поддерживал через интернет связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По его указанию он собирал сведения о местах дислокации объектов Минобороны России, крупных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. На мужчину возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета».

В итоге россиянину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Кроме того, суд на два года запретил Кравченко заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее в Оренбургской области задержали 18-летнего жителя за сбор данных об инфраструктуре по заказу украинской разведки.

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