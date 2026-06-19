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Общество

Участника программы «Время героев» назначили на новую должность

Участник «Времени героев» Аккао: буду работать ради благополучия жителей Ставрополя
Telegram-канал ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Участника программы «Время героев» Амира Аккао назначили на должность заместителя главного инженера АО «Газпром Газораспределение Ставрополь», сообщает Telegram-канал программы.

Как отметил Амир Аккао, он испытывает гордость за возможно трудиться на благо жителей родного края.

«От устойчивости и надежности системы газоснабжения зависит тепло в домах, работа предприятий, социальных учреждений. Впереди много задач: модернизация сетей, повышение безопасности, цифровизация процессов. Продолжим работать на результат вместе с коллективом – ради благополучия жителей края и всей страны», — сказал он.

Наставником Амира Аккао на программе выступил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Он отметил, что назначение Амира на новую должность – закономерный этап его профессионального развития.

«Уверен, что полученные знания, управленческие компетенции и богатый жизненный опыт помогут ему эффективно решать стоящие перед предприятием задачи», — сказал он.

Напомним, Амир Аккао родился в 1989 году в Черкесске Ставропольского края. За проявленное мужество и героизм был награжден медалью Суворова. Он стал участником первого потока программы «Время героев» в 2024 году.

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