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Общество

Пенсионер набросился с кулаками на кашлявшего в очереди мужчину

WOB: в Малайзии пенсионер напал на покашлявшего в очереди мужчину
Shutterstock

Пенсионер в Малайзии набросился с кулаками на кашлявшего в очереди мужчину, пишет World of Buzz.

Инцидент произошел в ресторане в штате Селангор. По данным полиции, конфликт начался, когда мужчина по имени Ахмад Жафри Самсудин стоял в очереди за едой и случайно закашлялся позади пожилого посетителя.

По словам потерпевшего, пенсионер внезапно разозлился, после чего ударил его, толкнул и начал кричать на него на глазах у других посетителей заведения.

После произошедшего мужчина обратился в полицию, а видеозапись с его рассказом быстро распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Офицеры начали поиски подозреваемого. Спустя почти три дня пенсионер самостоятельно явился в отделение и дал показания следователям.

Несмотря на произошедшее, Ахмад заявил, что решил не держать зла на обидчика. Он отметил, что надеется, что этот случай станет для пенсионера важным уроком.

«Я прощаю его. Если пророк Мухаммед смог прощать людей, то кто я такой, чтобы не дать человеку шанс исправить свою ошибку?», — прокомментировал Самсудин.

Он также поблагодарил сотрудников полиции за проделанную работу и подчеркнул, что произошедшее должно напомнить людям о последствиях агрессивного поведения.

Ранее пара пенсионеров ограбила квартиру, в которой спал ребенок.

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