В Башкирии прохожая «натравила» голубей на уличного музыканта

Уфимка устроила ссору с гитаристом на улице и сорвала выступление, рассыпав вокруг музыканта корм для голубей. Об этом сообщает телеканал UTV.

Инцидент произошел у фонтана «Танцующие журавли». Женщина подошла к гитаристу и потребовала, чтобы он прекратил выступление и ушел. Музыкант не послушал ее. Тогда недовольная уфимка сходила в магазин, купила корм для птиц и начала разбрасывать его прямо вокруг артиста.

На место тут же слетелась стая голубей. Пернатые окружили музыканта, ему пришлось прервать концерт.

До этого в Петербурге мужчина избил незнакомца из-за спора о голубях. Потерпевший получил тяжелую травму ноги, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее мужчина построил автономную башню с водяной пушкой на базе ИИ, чтобы отпугивать голубей.