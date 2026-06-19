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Общество

Программисты Сбера стали чаще использовать агентные сценарии

Объем вычислений для генерации кода в Сбере вырос в 30 раз за 5 месяцев
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Программисты Сбера стали чаще использовать агентные сценарии, чем обычный чат с ИИ-ассистентом, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что объем вычислений для генерации кода за 5 месяцев вырос в 30 раз, достигнув 1,5 трлн токенов.

По данным Сбера, количество разработчиков, которые используют агентный режим, увеличилось в 5 раз за последние 3 месяца. Также число обращений инженеров к чатам и онлайн-подсказкам за этот период уменьшилось на 67%.

В Сбере напомнили, что инженеры в Сбере для работы с ИИ используют подсказки в редакторе, ассистент-режим и агентный режим.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологии» Сбербанка Кирилла Меньшова, фокус работы сместился на умение правильно поставить задачу для исполнения.

«Инженер не просто спрашивает у ассистента, а делегирует ему сценарий. Значит, на первый план выходит способность четко формулировать ожидаемый результат. Мы прошли первую ступень этой трансформации, но впереди еще много вызовов», — сказал он.

Меньшов добавил, что Сбер планирует развивать современные подходы к генеративной разработке вместе с российским ИТ-сообществом.

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