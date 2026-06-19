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Общество

Проект «Палаццо Де Агой» станет одним из крупнейших курортных объектов на Черном море

Рост стоимости объектов проекта «Палаццо Де Агой» оценили на уровне 35%
Пресс-служба ООО «СЗ «ЮГ»

Гранд отель, курорт и СПА «Палаццо Де Агой» в бухте Агой станет одним из крупнейших объектов курортной недвижимости на берегу Черного моря. Сейчас проект находится на стадии строительства, а его завершение запланировано на четвертый квартал 2029 года.

Объект подтвердил статус курортного комплекса премиум-класса. Проект получил наивысшую оценку «Платина» независимой сертификации Urban Grade от организаторов премии Urban Awards. Также «Палаццо Де Агой» победил в других отраслевых премиях, включая «Рекорды рынка недвижимости», и участвовал в ключевых форумах, например, MIPIF и «Движение». Кроме того, «Палаццо Де Агой» стал победителем премии Urban в номинациях «Самый инвестиционно-привлекательный проект Северо-Кавказского федерального округа», «Самый инвестиционно-привлекательный проект южного федерального округа» и «Лучшая гостиничная недвижимость».

Также «Палаццо Де Агой» стал обладателем международной архитектурно-девелоперской премии REPA.

Авторы проекта отметили, что название отеля отражает его расположение и архитектурный стиль в эстетике итальянского Ренессанса.

Экосистема комплекса на первой береговой линии состоит из 10 корпусов на 1000 номеров. В основу проекта легла концепция «город в городе». В нее войдут парящий мост, амфитеатр, собственный пляж протяженностью 400 метров, восемь всесезонных бассейнов, ландшафтный парк, центр превентивной и интегративной медицины, рестораны и другие объекты.

В реализации проекта с этапа проектирования участвует итальянская компания Domina Group. Комплекс будет работать под брендом и по стандартам международного гостиничного оператора премиум-класса.

Проект реализуется по федеральному закону № 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов в Сбербанке. Для юридической и финансовой защиты вложений инвесторов их средства депонируются и перечислят девелоперу только после ввода объекта в эксплуатацию. По прогнозу экспертов, доход от сдачи в аренду апартаментов составит от 4,5 млн рублей в год. При этом ежегодный рост стоимости объекта на этапе строительства они оценивают на уровне 35%.

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