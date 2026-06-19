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Двухлетний ребенок два часа мучился от отека Квинке в российском детсаду

Baza: в Энгельсе ребенок два часа мучился от отека Квинке в детсаду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Энгельсе двухлетний ребенок два часа страдал от отека Квинке в детсаду, ему не стали вызывать скорую. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в элитном детском саду. Женщина пришла за ребенком и ужаснулась, увидев его — мальчик еле передвигался, а его лицо побагровело и вздулось. Мать сразу распознала отек Квинке, схватила малолетнего и помчалась в ближайшую клинику. Оттуда его экстренно госпитализировали, приступ снимали гормонами. Предположительно, виной всему стал комариный укус. Выяснилось, что в подобном виде ребенок пребывал примерно два часа.

Когда мальчику стало лучше, его мать стала выяснять, что произошло. Оказалось, что воспитатель приняла распухшее лицо за рядовую аллергию. Звонить в скорую помощь и родным не стали. Глава заведения сперва подтвердил эти сведения, но позже передумал.

Мать пострадавшего возмущена сложившейся ситуацией. Она подала заявление в полицию, в данный момент проводится проверка.

Ранее в Уфе первоклассник попал в реанимацию с отеком Квинке из-за Choco Pie.

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