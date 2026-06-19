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Общество

Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, вернули в психбольницу

Приморца, который ел бананы на опоре ЛЭП, принудительно вернули в психбольницу
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину, поднявшегося на опору линии электропередачи (ЛЭП) в Приморье и снимавшего оттуда видео с поеданием бананов, задержала полиция и вернула в стены психиатрической больницы. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России «Партизанский» задержан мужчина, страдающий тяжелым психическим расстройством. Мужчина передан медикам и помещен в стационар медицинского учреждения закрытого типа», — заявили в УМВД.

В ведомстве отметили, что в ходе задержания гражданин оказал сопротивление, вынудив полицейских применить физическую силу.

В июне в Приморье экстремал забрался на 20-метровую опору ЛЭП и с верхушки передал видеопривет «Владимиру Александровичу и его сыну».

До этого село в Бурятии осталось без электричества из-за мужчины, который не смог спуститься с ЛЭП. Мужчина не смог самостоятельно спуститься вниз, для проведения спасательной операции в селе отключили электричество.

Ранее забравшийся на ЛЭП мужчина оставил без света 20 тысяч домов.

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