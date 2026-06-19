Житель Амурской области полгода спаивал школьника

Следователи проводят проверку по факту вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкоголя в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, 37-летний житель поселка Магдагачи в течение шести месяцев распивал спиртные напитки вместе с 12-летним сыном своей сожительницы. Отмечается, что застолья взрослого и ребенка проходили регулярно с июля 2025 года по январь 2026 года.

Журналисты предположили, что мужчина привлек подростка к употреблению алкоголя, поскольку не хотел выпивать в одиночку.

В конце марта телеканал 78.ru сообщал, что в Петербурге 33-летнего заместителя директора частной школы подозревают в развратных действиях в отношении учеников. По данным источника, мужчина начал общаться с одним из школьников в феврале. Он неоднократно приглашал его в кафе, распивал алкоголь и курил кальян. В марте мужчина пригласил ученика в ресторан, где они снова выпили. Затем он предложил снять номер в отеле. Там мужчина включил порнографию и начал удовлетворять себя. Также известно, что в метро он показывал порнофильмы 14- и 15-летним мальчикам.

Ранее в Петербурге мужчина спаивал дочь и насиловал ее и еще одну девочку.