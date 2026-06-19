Работа одного из крупнейших золотых рудников Австралии остановлена из-за землетрясения

Один из крупнейших золотых рудников Австралии приостановил работу и эвакуировал персонал из-за землетрясения. Об этом сообщает News.com.au.

В публикации отмечается, что землетрясение произошло на Центральном плоскогорье Нового Южного Уэльса рядом с местонахождением рудника.

По данным геологической службы Geoscience Australia, толчок магнитудой 3,4 балла произошел к юго-западу от города Ориндж, очаг землетрясения залегал на глубине около 1 км.

По словам представителя компании Newmont, управляющей месторождением, пострадавших на руднике нет, но добыча была приостановлена, весь персонал поднялся на поверхность.

В апреле на юге Австралии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки произошли в 1 258 км к северо-западу от города Аделаида и в 99 км к югу от города Юлара, где живут менее 1 тыс. чел. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее землетрясение сдвинуло Японию.