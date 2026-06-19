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Гигантские тунцы начали миграцию к берегам Сахалина и Хабаровского края

Amur Mash: тунцы-гиганты уплывают из Приморья в Хабаровский край и на Сахалин
Nicolas-SB/Shutterstock/FOTODOM

Гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы — сардины иваси. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов.

По мере продвижения косяков иваси на север вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края.

«Но есть и хорошая новость: вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы», — отмечается в сообщении.

В начале июня канал сообщал, что рыбаки отбили у акулы огромного тунца в Приморье. Отмечалось, что одна из акул напала на уже пойманную рыбину и откусила ей часть хвоста. Однако это не помешало рыбакам отвоевать добычу и поднять ее на борт.

Ранее российские рыбаки поймали гигантского тунца весом в 284 кг.

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