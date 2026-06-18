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Общество

Полицейские отказались принять заявление у девушки, отдавшей мошенникам почти 4 млн рублей

Петербурженка отдала 3,8 млн, поговорив с «сотрудниками управляющей компании»
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники выманили у 21-летней петербурженки 3,8 млн рублей, сообщает 78.ru

По данным канала, Алена попала на классическую схему: злоумышленники узнали об оставленной ею заявке на изготовление ключа от домофона, и выдали себя за сотрудников управляющей компании, а затем пригрозили жертве уголовным преследованием за финансирование экстремизма.

По словам пострадавшей, мошенники «вели» ее в течение двух суток и заставили собрать крупную сумму денег, а также сдать в ломбард ювелирные украшения. Так ей удалось выручить 770 тыс. рублей, хотя мать Алены оценила стоимость драгоценностей в 10 млн.

Расставшись с деньгами, девушка написала четыре заявления в полицию, но они якобы не были приняты.

Ранее подросток из Иркутска устроил дома обыск и отдал мошенникам накопления семьи.

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