Полицейские отказались принять заявление у девушки, отдавшей мошенникам почти 4 млн рублей

Телефонные мошенники выманили у 21-летней петербурженки 3,8 млн рублей, сообщает 78.ru

По данным канала, Алена попала на классическую схему: злоумышленники узнали об оставленной ею заявке на изготовление ключа от домофона, и выдали себя за сотрудников управляющей компании, а затем пригрозили жертве уголовным преследованием за финансирование экстремизма.

По словам пострадавшей, мошенники «вели» ее в течение двух суток и заставили собрать крупную сумму денег, а также сдать в ломбард ювелирные украшения. Так ей удалось выручить 770 тыс. рублей, хотя мать Алены оценила стоимость драгоценностей в 10 млн.

Расставшись с деньгами, девушка написала четыре заявления в полицию, но они якобы не были приняты.

Ранее подросток из Иркутска устроил дома обыск и отдал мошенникам накопления семьи.