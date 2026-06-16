Подросток из Иркутска устроил дома обыск и отдал мошенникам накопления семьи

В Иркутске запуганный мошенниками подросток пытался «спасти» семью от несуществующего уголовного дела и отдал мошенникам все накопления родителей. Об этом сообщает УМВД области.

Молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником госструктуры. После того как подросток назвал код из СМС, с ним связались лжеспециалисты портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга. Звонившие сообщили, что его личными данными завладели мошенники и он стал соучастником преступления, связанного с недружественной страной.

Чтобы избежать ответственности, аферисты убедили школьника провести дома обыск, снять его на видео, а все ценности родителей передать другому человеку. Подросток выполнил все указания и отдал курьеру 35 тысяч юаней и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила почти 2 млн рублей. После этого мать пострадавшего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники выманили 26 млн рублей у 65-летней пенсионерки.