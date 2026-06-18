Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка пыталась оформить страховые выплаты и лишилась 14,5 млн рублей

В Ульяновской области женщина отдала аферистам 14,5 млн рублей, оформляя выплаты
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Ульяновской области 49-летняя женщина стала жертвой мошенников после попытки получить выплаты. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные заявили, что ей положены дополнительные страховые выплаты. Чтобы их получить, пострадавшая отправила документы и назвала код из сообщения.

Позже злоумышленники, представляясь сотрудниками «Госуслуг», Центробанка и других структур. Они убедили россиянку в том, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета и отправить их в террористические организации.

Поверив мошенникам, женщина передала курьерам 14,5 миллионов рублей, чтобы их положили на «безопасный счет». Позже россиянка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве.

Специалисты задержали 19-летнего юношу из Казани, который забрал у россиянки деньги, но к этому моменту он уже успел отдать средства неизвестным. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее звонок из энергетической компании обошелся россиянину почти в 17 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!