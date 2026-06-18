Россиянка пыталась оформить страховые выплаты и лишилась 14,5 млн рублей

В Ульяновской области 49-летняя женщина стала жертвой мошенников после попытки получить выплаты. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные заявили, что ей положены дополнительные страховые выплаты. Чтобы их получить, пострадавшая отправила документы и назвала код из сообщения.

Позже злоумышленники, представляясь сотрудниками «Госуслуг», Центробанка и других структур. Они убедили россиянку в том, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета и отправить их в террористические организации.

Поверив мошенникам, женщина передала курьерам 14,5 миллионов рублей, чтобы их положили на «безопасный счет». Позже россиянка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве.

Специалисты задержали 19-летнего юношу из Казани, который забрал у россиянки деньги, но к этому моменту он уже успел отдать средства неизвестным. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее звонок из энергетической компании обошелся россиянину почти в 17 млн рублей.