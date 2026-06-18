Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Силовики назвали задержание автора украинского Telegram-канала постановкой Запада

РИА Новости: задержание автора Telegram-канала «Труха» Лавриненко является фейком
Кадр из видео/YouTube

Сообщения о задержании владельца популярного украинского Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) являются фейком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«По имеющейся у нас информации, задержание администратора популярного на Украине ТГ-канала Максима Лавриненко сотрудниками ТЦК является постановкой, срежиссированной по заказу западных политтехнологов», – сказали силовики.

По данным силовых структур, подобные информационные акции направлены на демонстрацию наличия на Украине независимых медиа и оппозиционных ресурсов. При этом ресурсы, связанные с Лавриненко, могут задействовать в будущих политических кампаниях, отметили силовики.

Накануне Лавриненко заявил о задержании сотрудниками ТЦК. Владелец Telegram-канала связал произошедшее с публикациями, направленными против министра обороны Украины Михаила Федорова. По его словам, в течение последнего месяца он занимался расследованием коррупции в военной сфере. Материалы могли привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе, уточнил автор.

Ранее в МИД России уличили Украину в преступной тактике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!