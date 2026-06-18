Сообщения о задержании владельца популярного украинского Telegram-канала «Труха» Максима Лавриненко сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) являются фейком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«По имеющейся у нас информации, задержание администратора популярного на Украине ТГ-канала Максима Лавриненко сотрудниками ТЦК является постановкой, срежиссированной по заказу западных политтехнологов», – сказали силовики.

По данным силовых структур, подобные информационные акции направлены на демонстрацию наличия на Украине независимых медиа и оппозиционных ресурсов. При этом ресурсы, связанные с Лавриненко, могут задействовать в будущих политических кампаниях, отметили силовики.

Накануне Лавриненко заявил о задержании сотрудниками ТЦК. Владелец Telegram-канала связал произошедшее с публикациями, направленными против министра обороны Украины Михаила Федорова. По его словам, в течение последнего месяца он занимался расследованием коррупции в военной сфере. Материалы могли привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе, уточнил автор.

Ранее в МИД России уличили Украину в преступной тактике.