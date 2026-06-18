Портал «Рамблер» рассказал о своей работе с искусственным интеллектом

Портал «Рамблер» в работе с ИИ опирается на актуальную законодательную базу в вопросах авторского права и цитирования. Об этом на на конференции Tech week 2026 заявила исполнительный директор портала, директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Она обратила внимание на существование «белых пятен» в контексте юридического регулирования интеграции нейросетей в бизнес и государственные процессы.

«В момент глобальной трансформации очень важен режим мягкой силы со стороны государства, чтобы не остановить прогресс и максимально точно регулировать его. Кроме того, необходима демонополизация с целью масштабирования успешных решений. Однако если смотреть глобально, то законодательное регулирование – это только часть работы: не менее важным становятся этические нормы и системный подход к образованию с целью обучения новым формам взаимодействия с ИИ», — сказала Иванова.

Управляющий директор «Рамблера» Вероника Колодько представила кейс компании. По ее словам, после интеграции ИИ изменились бизнес-процессы.

«Мы потратили достаточно времени, чтобы пересобрать процесс и привести команды с разными представлениями – журналистов и ИТ-специалистов – к общему знаменателю», — сказала она.

Так, редакция сэкономила время, производство контента выросло в два раза, а сотрудники начали предлагать улучшения для моделей.

CDS портала «Рамблер» Сергей Карпович отметил, что новые технологии позволяют ускорять процесс разработки.

«Однако, не понимая основ, невозможно построить качественные процессы. Более того, профильное образование в вузе закладывает в человеке и набор необходимых «мягких навыков» для работы в команде и коммуникации с заказчиками», — уточнил он.

Также он представил умный мини-сервис в формате чат-бота, который помогает пользователям ориентироваться в новостях, задавать уточняющие вопросы и погружаться в контекст.

«Наша ключевая задача – дать читателю точный и краткий ответ на запрос, экономя его время. Мы имеем дело с постоянно меняющимся потоком информации и несем ответственность за те данные, которые предоставляем, подтверждая их достоверность ссылками на первоисточник», — добавил он.