Россия и страны АСЕАН объединят усилия против пандемий и биоугроз

Роспотребнадзор совместно со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерен развивать сотрудничество в области противодействия инфекционным заболеваниям, пандемиям и укрепления региональной биологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам юбилейного саммита Россия — АСЕАН.

Как отметили в Роспотребнадзоре, для реализации достигнутых договоренностей будет запущен специальный диалоговый механизм в формате Россия — АСЕАН по предотвращению биологических угроз. Кроме того, в 2027 году стороны планируют провести совместные практические учения, направленные на отработку действий по реагированию на инфекционные заболевания с пандемическим потенциалом.

В ведомстве также напомнили, что Россия оказывает поддержку странам АСЕАН в подготовке профильных специалистов. С 2019 года на базе Международного центра по изучению проблем биологической безопасности во Владивостоке обучение прошли около 100 экспертов из государств — членов ассоциации.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек проходит в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее Путин поприветствовал участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.