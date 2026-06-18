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Общество

Стало известно, как часто россияне отвечают на звонки с незнакомых номеров

KP.RU: 72% россиян заявили, что игнорируют звонки с незнакомых номеров
Shutterstock

Большинство россиян перестали отвечать на входящие звонки с неизвестных номеров. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 72% респондентов отклоняют или игнорируют звонки, если не знают входящий номер. Россияне считают, что даже если таким образом с ними пытаются связаться не мошенники, то в большинстве случаев это окажется навязчивая реклама. Участники опроса отвечают на телефон лишь в том случае, если уже ждут важный звонок или доставку.

Однако еще 27% респондентов признались, что всегда отвечают на любые входящие. При этом некоторые вынуждены общаться с незнакомыми людьми по работе, а другие боятся пропустить важный звонок. Кроме того, часть опрошенных отвечают на подобные входящие от скуки, чтобы «побесить» рекламщиков и мошенников.

Оставшийся 1% россиян проголосовали за вариант «другое».

Депутат Госдумы Антон Немкин до этого говорил, что если после ответа на телефонный звонок абонент слышит в трубке только молчание, после которого вызов прерывается, то чаще всего это является подготовкой к обману мошенниками. По его словам, таким образом аферисты проверяют активность телефонного номера, создавая базы жертв будущих атак.

Ранее в СФ призвали не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

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