В Ингушетии тысячи человек вышли на поиски мальчика, ушедшего под воду Сунжи

Mash: в Ингушетии более 20 тысяч человек ищут ушедшего под воду Сунжи мальчика

Тысячи жителей Ингушетии вышли на поиски мальчика, который ушел на дно реки. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, восьмилетний мальчик заметил, что его друг оказался в воде, и прыгнул в реку Сунжу, чтобы помочь ему. В результате друг зацепился за корни деревьев и держался, пока его не заметили местные жители.

Поиски второго ребенка продолжаются уже несколько дней. После того, как информация о произошедшем появилась в соцсетях, более 20 тысяч людей ведут поиски на территории, где пропал школьник. Добровольцы приезжают из разных регионов РФ.

«К работе привлекли глав Карабулака, Назрани, Магаса, Малгобека и Сунжи», – сообщается в публикации.

Известно, что поискам мешают дожди и другие факторы. Так, под водой спасатели работают в условиях нулевой видимости, так как в этой реке желтая вода и обзора ум водолазов нет.

Помимо этого, мальчик был почти без одежды. По словам специалистов, именно одежда часто позволяет человеку зацепиться за корягу или штырь, из-за этого его проще найти.

Ранее в Ингушетии десятки детей эвакуировали из-за паводка.