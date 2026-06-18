У мужчины развилось психическое расстройство после нападения знакомого с гвоздодером

В Вологодской области пенсионер жестоко избил знакомого и отделался условным сроком, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

По данным следствия, 31 августа 2025 года 66-летний житель Тотемского округа, находясь в своей квартире, поссорился с 34-летним знакомым. В ходе конфликта пенсионер ударил мужчину по голове гвоздодером, а затем ковшом и совком.

Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму с переломами черепа, гематомами и тяжелым ушибом мозга. Повреждения были признаны опасными для жизни и повлекли тяжкий вред здоровью. Также у жертвы развилось психическое расстройство.

Действия пенсионера квалифицировали по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде обвиняемый заявил, что пострадавший, держа в руках гвоздодер, замахнулся на него первым, а он лишь отобрал инструмент и ударил в ответ.

Тотемский районный суд вынес фигуранту приговор с учетом признания вины и явки с повинной, назначив ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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