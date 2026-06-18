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Общество

В Общественной палате наградили победителей премии «Приоритет: Цифра - 2026»

Лауреатами премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали 79 проектов в 44 номинациях
Предоставлено пресс-центром премии «Приоритет: Цифра-2026»

В Общественной палате РФ 17 июня прошла торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Приоритет: Цифра - 2026». Об этом сообщили в пресс-центре премии.

Лауреатами стали 79 проектов в 44 номинациях. Также наградили 7 представителей компаний в специальной номинации «ИТ-персона». Всего на конкурс поступило почти 300 заявок.

«Вручая награды победителям премии уже в 4-ый раз, мы отмечаем тот факт, что российская ИТ-отрасль вышла на новый уровень зрелости. Сегодня компании делают осознанный выбор в пользу отечественных решений не только ради импортозамещения, но и для повышения эффективности бизнеса», — отметил исполнительный директор премии Евгений Пинаев.

По его словам, российские ИТ-продукты продемонстрировали конкурентоспособность, надежность и высокий уровень защиты. Пинаев подчеркнул, что это укрепило цифровой суверенитет страны и создало прочную основу для независимой цифровой экономики.

Лауреатами премии стали крупные компании. Также отметили проекты компаний среднего и малого сегментов бизнеса. Со списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии «Приоритет: Цифра - 2026».

Напомним, конкурс проводят ежегодно с 2023 года. Площадку нацелена на выявление и поощрение высокотехнологичных разработок отечественных ИТ-компаний, инновационных проектов и услуг, направленных на развитие цифрового суверенитета России и суверенитета в области искусственного интеллекта.

Стратегическим медиапартнером премии выступил медиахолдинг Rambler&Co, официальными информационными партнерами стали «Газета.Ru» и «Лента.ру».

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