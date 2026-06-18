Муж директора установил в туалете детского сада скрытые камеры

В Южной Корее суд вынес приговор мужчине, который установил скрытую камеру в туалете детского сада. Об этом сообщает Yna.co.kr.

По данным издания, мужчина по фамилии А в возрасте около 40 лет трудился водителем в учреждении для детей, где его супруга была директором.

В период с августа по октябрь прошлого года он установил скрытую камеру в туалете для персонала и снимал входивших туда людей, включая женщин. Всего от его действий пострадали 12 человек, все они были в доверительных отношениях с А.

Когда пострадавшие узнали о ситуации, мужчина выбросил карту памяти с видео-уликами в унитаз и скрылся. Другие предметы, которые он использовал при преступлении, кореец выбросил в море.

Фигуранта приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Также в течение семи лет он не сможет работать в компаниях, деятельность которых связана с детьми и подростками.

Ранее сотрудник соцслужбы намазал бумагу в женском туалете острым перцем и был арестован.