Сотрудник соцслужбы намазал бумагу в женском туалете острым перцем и был арестован

В Южной Корее сотрудник соцслужбы намазал бумагу в женском туалете острым перцем, пишет YNA.

По данным следствия, днем в женском туалете коммерческого здания мужчина нанес травму женщине, распылив капсаицин — вещество, содержащееся в перце чили — на туалетную бумагу. Пострадавшая пожаловалась на сильную боль.

Кроме того, в период с января по апрель мужчина не менее семи раз проникал в этот туалет, устанавливал миниатюрные камеры и тайно снимал четырех женщин. Прибывшие на место полицейские изъяли туалетную бумагу. Сам подозреваемый сдался властям.

В ходе допроса он утверждал, что вещество на бумаге — это клей, который он использовал для крепления камеры. Однако экспертиза Национальной криминалистической службы подтвердила: на материале обнаружен именно капсаицин.

Дело передано в суд. Мужчине предъявлены обвинения в нападении и нарушении Закона о наказании за сексуальное насилие.

Ранее мужчина украл из отеля 9 рулонов туалетной бумаги и был оштрафован.