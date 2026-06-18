В Подмосковье обновили линии освещения

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонтные работы линий освещения на региональных дорогах в 8 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Работы прошли в Люберцах, Павловском Посаде, Фрязино, Химках, Ступино, Подольске, Егорьевске и Балашихе», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что специалисты обследуют дорожные сети еженедельно. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, а также состоянию элементов инфраструктуры: остановочным пунктам, дорожным знакам и светофорам, линиям освещения и ограждений.