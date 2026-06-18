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Общество

Россиянам дали советы, как бороться с телефонным спамом

Финэксперт Модель: избавиться от спам-звонков поможет отдельный номер телефона
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы бороться со спам-звонками, важно внимательно читать все согласия при регистрации и следовать ряду других правил. Об этом kp.ru рассказал руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

По словам специалиста, в первую очередь не следует оставлять личный номер телефон в публичном доступе, в том числе в мессенджерах, социальных сетях и на общедоступных форумах. Для регистрации на различных онлайн-сервисах и публикации объявлений рекомендуется завести отдельный абонентский номер, звонки на который не будут отвлекающим фактором.

Также эксперт напомнил о необходимости внимательно изучать все согласия, которые требуется подтвердить при онлайн-регистрации. Следует отказаться от рекламных звонков и рассылок.

«Клиентские привилегии вроде начисления бонусов и скидок, которые нередко предлагаются за такое согласие, не стоят вашего спокойствия», — добавил Модель.

Депутат Госдумы Антон Немкин до этого говорил, что если после ответа на телефонный звонок абонент слышит в трубке только молчание, после которого вызов прерывается, то чаще всего это является подготовкой к обману мошенниками. По его словам, таким образом аферисты проверяют активность телефонного номера, создавая базы жертв будущих атак.

Ранее россиянам напомнили о праве на денежную компенсацию за спам-звонки.

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