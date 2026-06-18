Тюменец, лишившийся яичка после активной мастурбации, требует у медиков 500 тысяч рублей

Ura.ru: в Тюмени мужчина лишился яичка и требует у врачей 500 тысяч рублей

Житель Тюмени судится с клиникой из-за ампутации яичка. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 23-летний молодой человек после активной мастурбации обратился в больницу с болью. Однако после осмотра его отпустили домой, так как не увидели причин для волнения. Спустя несколько часов пациент вызвал скорую и снова попал в больницу, на этот раз ему диагностировали перекрут яичка.

К этому моменту время было упущено и орган пришлось ампутировать. По словам собеседника издания, удалить планировали и второе яичко, но его удалось сохранить. При этом предполагается, что, если бы медики поставили диагноз при первом визите, можно было бы обойтись без ампутации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сам мужчина, по словам его защитника, требует у медучреждения компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Врачи предлагали урегулировать вопрос с помощью мирного соглашения и компенсации 300 тысяч рублей. Однако такая сумма пострадавшего не устраивает.

Ранее мужчина намазал половой орган клеем перед ночью с возлюбленной и не выжил.