Мужчина намазал половой орган клеем перед ночью с возлюбленной и не выжил

В Индии мужчина не выжил после того, как намазал половой орган клеем

Житель Индии не выжил после того, как вылил на свой половой орган клей. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, мужчина приехал на авторикше в отель вместе со своей бывшей возлюбленной. Пара была обручена, но молодой человек разорвал помолвку.

В отеле мужчина и женщина принимали наркотики и в какой-то момент решили заняться сексом. Перед этим молодой человек смазал половой орган прочным клеем. По другой версии вещество нанесла его партнерша.

Спустя сутки знакомый обнаружил пострадавшего в кустах возле отеля. Медики доставили пострадавшего в больницу, но спасти не смогли.

Во время вскрытия выяснилось, что в брюшной полости у мужчины была подозрительная зеленая жидкость. Специалисты не пришли к единому выводу о причине произошедшего.

Известно, что мужчина был единственным кормильцем в семье. Он содержал пожилых родителей и двух сестер.

Ранее у мужчины уменьшился половой орган из-за средства от облысения.