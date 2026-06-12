Мужчина намазал половой орган клеем перед ночью с возлюбленной и не выжил

Житель Индии не выжил после того, как вылил на свой половой орган клей. Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, мужчина приехал на авторикше в отель вместе со своей бывшей возлюбленной. Пара была обручена, но молодой человек разорвал помолвку.
В отеле мужчина и женщина принимали наркотики и в какой-то момент решили заняться сексом. Перед этим молодой человек смазал половой орган прочным клеем. По другой версии вещество нанесла его партнерша.
Спустя сутки знакомый обнаружил пострадавшего в кустах возле отеля. Медики доставили пострадавшего в больницу, но спасти не смогли.
Во время вскрытия выяснилось, что в брюшной полости у мужчины была подозрительная зеленая жидкость. Специалисты не пришли к единому выводу о причине произошедшего.
Известно, что мужчина был единственным кормильцем в семье. Он содержал пожилых родителей и двух сестер.
Ранее у мужчины уменьшился половой орган из-за средства от облысения.