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Общество

Мужчина намазал половой орган клеем перед ночью с возлюбленной и не выжил

В Индии мужчина не выжил после того, как намазал половой орган клеем
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Житель Индии не выжил после того, как вылил на свой половой орган клей. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, мужчина приехал на авторикше в отель вместе со своей бывшей возлюбленной. Пара была обручена, но молодой человек разорвал помолвку.

В отеле мужчина и женщина принимали наркотики и в какой-то момент решили заняться сексом. Перед этим молодой человек смазал половой орган прочным клеем. По другой версии вещество нанесла его партнерша.

Спустя сутки знакомый обнаружил пострадавшего в кустах возле отеля. Медики доставили пострадавшего в больницу, но спасти не смогли.

Во время вскрытия выяснилось, что в брюшной полости у мужчины была подозрительная зеленая жидкость. Специалисты не пришли к единому выводу о причине произошедшего.

Известно, что мужчина был единственным кормильцем в семье. Он содержал пожилых родителей и двух сестер.

Ранее у мужчины уменьшился половой орган из-за средства от облысения.

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