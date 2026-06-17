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Общество

Девочке насквозь пробило шею веткой после падения с гаража в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону девочке насквозь пробило шею веткой после падения с гаража
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»/VK

В Ростове-на-Дону шею девочки насквозь пробило 14-сантиметровой веткой. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ РО «Областная детская клиническая больница».

Инцидент произошел, когда девочка упала с гаража. Ребенок приземлился на ветку, которая насквозь пробила шею. Пациентка находилась в сознании и дышала самостоятельно, когда прибыла в больницу. Обследование показало, что крупные сосуды, нервы, трахея, щитовидная железа и пищевод чудом остались остались целы — они находились в нескольких миллиметрах от инородного тела.

Хирурги провели ребенку экстренную операцию. Ветку удалили без повреждения внутренних органов. Во время вмешательства врачи обнаружили и ушили незначительное ранение слюнной железы.

Ткани не были воспалены, поэтому заживление прошло без осложнений. Дренажи сняли на восьмые сутки. Девочка идет на поправку, впереди у нее курс реабилитации.

Ранее россиянка три дня ходила с осколком стекла в шее после падения на даче.

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