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Общество

Названы блюда, в которые не стоит добавлять чеснок

Ученый Быстров: чеснок не следует добавлять в блюда из рыбы и грибов
Pixabay

Чеснок не следует бездумно добавлять во все блюда, поскольку он может испортить вкус некоторых продуктов. Об этом в беседе с Life.ru предупредил кандидат технических наук, доцент и заместитель директора института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Специалист подчеркнул, что у чеснока очень сильный ароматический профиль, который при неправильном использовании продукта может исказить или даже полностью перекрыть более тонкие вкусы других продуктов..

По словам эксперта, чеснок нельзя добавлять в блюда из свежей рыбы и морепродуктов. Так, дорада, судак, сибас, тунец и лосось имеют деликатный аромат, который станет из-за чеснока только грубее, поскольку сернистые соединения конфликтуют с компонентами рыбы и подавляют вкус.

Чеснок также не следует добавлять в нежные сливочные соусы, приготовленные по классическим итальянским и французским рецептам. Ученый объяснил, что резкие нотки этого продукта перебивают молочную сладость и структуру сливок, поэтому его рекомендуется заменить на петрушку, шалфей или мускатный орех.

От чеснока стоит отказаться и при приготовлении яичницы-глазуньи или омлета. В противном случае он не успеет равномерно приготовиться, на фоне чего начнет горчить и перекроет вкус яиц.

Эксперт добавил, что чеснок также становится лишним ингредиентом в азиатской лапше и супаз с прозрачным бульоном, таких как фо-бо или японский рамен на свиных костях.

«Добавление чеснока сделает вкус плоским, резким и излишне агрессивным», — объяснил он.

Кроме того, продукт не рекомендуется использовать при приготовление блюд из грибов, аромат которых сам по себе является насыщенным и сложным. В сочетании с чесноком запахи смешиваются, в результате чего теряется каждый из продуктов.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская до этого говорила, что в чесноке содержатся неперевариваемые пищевые волокна, которые служат «едой» для полезных микроорагнизмов. По ее словам, они способствуют поддержанию баланса микрофлоры, что положительно влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, настроение и когнитивные способности.

Ранее россиянам рассказали, как быстро почистить чеснок.

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