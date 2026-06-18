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Родителям объяснили, как побороть зависимость ребенка от гаджетов

Логопед Иванова: личный пример родителей способен отучить детей от гаджетов
Shutterstock

Если ребенок впал в зависимость от гаджетов, нужно не запрещать их, а предлагать альтернативы. Такое мнение в интервью «Радио 1» высказала медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова.

«Для младших — совместные игры, чтение, творчество, прогулки. Для школьников — кружки, спорт, настольные игры, семейные ритуалы. Очень важно устанавливать предсказуемые правила: ограничивать время перед сном, создавать безэкранные зоны», — сказала специалист.

При этом, по ее словам, самое сильное средство — это собственный пример родителей.

Врач-сомнолог Татьяна Лапина до этого говорила, что хроническая бессонница является наиболее явным признаком зависимости от гаджетов.

Она пояснила, что синий свет (HEV-излучение) мониторов препятствует синтезу мелатонина и обманывает мозг, имитируя световой день. На фоне этого сон становится поверхностным и тревожным. Кроме того, регулярные вибрации и звуки уведомлений заставляют нервную систему быть в состоянии гипербдительности, что приводит к накоплению нейротоксинов.

Ранее россиянам объяснили, чем занять ребенка в полете.

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