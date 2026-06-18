Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Полицейский спас ребенка от стаи собак в Черемхово

В Иркутской области полицейский отбил мальчика от стаи собак

В Иркутской области сотрудник полиции спас мальчика от нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в Черемхово и попал на записи камер видеонаблюдения. дневное время Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД обедал и через открытое окно автомобиля он услышал детский крик. На улице он увидел стаю уличных собак, которая набросилась на мальчика и повалила его на землю.

Полицейский начал громко кричать, бросился к животным и отогнал четырех агрессивных псов.

До этого в Подмосковье собака сорвалась с поводка и покусала мальчика. У пострадавшего диагностировали укушенные раны, ему оказали необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов установили хозяйку агрессивного пса

Ранее в Кабардино-Балкарии сотрудники ДПС спасли девушку от собак сиреной и мигалкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!