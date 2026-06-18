Полицейский спас ребенка от стаи собак в Черемхово

В Иркутской области сотрудник полиции спас мальчика от нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в Черемхово и попал на записи камер видеонаблюдения. дневное время Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД обедал и через открытое окно автомобиля он услышал детский крик. На улице он увидел стаю уличных собак, которая набросилась на мальчика и повалила его на землю.

Полицейский начал громко кричать, бросился к животным и отогнал четырех агрессивных псов.

До этого в Подмосковье собака сорвалась с поводка и покусала мальчика. У пострадавшего диагностировали укушенные раны, ему оказали необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов установили хозяйку агрессивного пса

Ранее в Кабардино-Балкарии сотрудники ДПС спасли девушку от собак сиреной и мигалкой.