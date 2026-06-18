В Московской области в результате атаки БПЛА пострадали 15 взрослых и двое детей

Воробьев: число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке беспилотников в Московской области выросло до 17 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

По его словам, среди пострадавших двое детей.

Так, в Раменском пострадали 22-летний мужчина, 10-летняя девочка и 35-летний мужчина. Все они с различными ранениями доставлены в медицинские учреждения. В Солнечногорске пострадал 46-летний мужчина, медпомощь ему оказана амбулаторно.

В Люберцах пострадали двое мужчин — 20 и 33 лет. Они доставлены в больницу, состояние обоих оценивается как средней тяжести. В Дзержинском госпитализирован мужчина.

В Котельниках пострадали девять человек, в том числе трехлетний ребенок. Малыша доставили в Центр охраны материнства и детства. Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из торгового центра «Садовод», рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что в настоящее время продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки беспилотников. Он заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медпомощь.

Ранее Воробьев заявил, что силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА.