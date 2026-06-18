Губернатор Подмосковья рассказал о последствиях атаки дронов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» о последствиях атаки БПЛА по московскому региону.

По его словам, в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Повреждения получили две балконных плиты и выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами.

В городском округе Электросталь в деревне Степаново обломки дрона повредили крышу жилого дома. Местная жительница получила легкое ранение плеча. Также в Электростали на улице Радио загорелась машина после падения обломков БПЛА.

Несколько обломков беспилотников упали в Люберцах. Повреждения получили здание фитнес-центра и промышленный объект. Также загорелся ТЦ «Белая дача» после того, как на его кровлю попал обломок БПЛА.

Также в Чехове обломок дрона попал в дом в СНТ, разрушены строение и хозпостройки. Такая же ситуация произошла в СНТ «Дружба» деревни Фатеево в Павловском Посаде. В результате попадания обломков загорелись два дачных дома.

18 июня столичный дептранс попросил москвичей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.

В Дептрансе также попросили водителей быть внимательными во время движения, следить за знаками и не создавать помех на магистрали.

Ранее многокилометровая пробка парализовала Москву и МКАД.